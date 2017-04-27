"Тачки – 3": в сети появился долгожданный трейлер

Создатели культового мультфильма не по-детски заинтриговали поклонников "Тачек", опубликовав новый полноценный трейлер о приключениях Молнии МакКуина. За сутки ролик посмотрели уже более 1,6 миллионов человек.

В минувшую среду, 26 апреля, на официальном youtube-канале студии Disney –Pixar появился долгожданный трейлер к предстоящему анимационному фильму "Тачки – 3". Премьера мультика запланирована на 16 июня. Однако поклонники Молнии МакКуина уже заинтригованы: менее чем за сутки ролик посмотрели почти 1 миллион 630 тысяч человек. И с каждым часом количество зрителей увеличивается на несколько тысяч.

Судя по трейлеру, в третьей части главному герою придется нелегко: карьера МакКуина близится к концу, на трассы выходят новички с усовершенствованными двигателями. А ко всему прочему, Молния в очередной раз попадает и в аварию. Кажется, ему вновь предстоят суровые тренировки и фееричное возвращение. Но сможет ли на это раз красный NASCAR покорить зрителей и одержать победу в гонке? Узнаем уже летом.

Любопытно, что предыдущие два мультфильма "Тачки" и "Тачки 2" суммарно собрали в прокате свыше 1 миллиарда долларов.