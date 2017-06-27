"Идеальный голос 3": первый трейлер с Анной Кендрик взорвал соцсети

Создатели культовой музыкально-комедийной франшизы наконец-то опубликовали первый трейлер предстоящего фильма "Идеальный голос 3". За несколько дней видео оценили почти 4,9 миллионов человек.

В минувшие выходные на официальном youtube-канале франшизы "Идеальный голос" появился первый трейлер предстоящей третьей части. Надо сказать, что за несколько дней видео с Анной Кендрик и Ребел Уилсон посмотрели почти 4,9 миллионов человек.

Судя по трейлеру, судьба вновь сведет вместе давно уже закончивших колледж участниц акапельной группы "Барденские Беллы". Дело в том, что после окончания учебного заведения дорожки девушек разошлись, и у каждой началась своя жизнь: карьера, семья, друзья. Но все изменилось, когда на кон поставили честь бывшего коллектива.

Премьера третьей части запланирована на 21 декабря текущего года. Любопытно, что первая часть, выпущенная в 2012 году, в прокате собрала порядка 115 миллионов, а сиквел 2015 года – 288 миллионов.

Ранее мы сообщали, что в сети появился первый трейлер фильма "Сильнее" с Джейком Джилленхолом.



Видео: youtube, Pitch Perfect