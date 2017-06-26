"Сильнее": в сети появился первый трейлер с Джейком Джилленхолом

Создатели предстоящего драматического фильма наконец-то поделились с фанатами первым видео. За несколько дней трейлер одной из самых ожидаемых картин осени посмотрели почти 350 тысяч человек.

На прошлой неделе, 22 июня, в сети появился первый трейлер драматического фильма "Сильнее". За несколько дней видео с Джейком Джилленхолом посмотрели почти 350 тысяч человек.

Судя по кадрам, речь в картине пойдет о Джеффе Баумане, молодом человеке из Бостона, который лишился обеих ног во время теракта, организованного братьями Царнаевыми. В данном фильме будет показана история Джеффа: его восстановление и жизнь, после трагедии.

Известно, что премьера "Сильнее" запланирована на 22 сентября текущего года. Однако уже сейчас рейтинг ожидания картины составляет 98%.

В главных ролях Джейк Джилленхол ("Разрушение", "Зодиак", "Принц Персии"), Татьяна Маслани ("Темное дитя", "Туалет"), Клэнси Браун ("Флэш", "Да здравствует Цезарь!"), Миранда Ричардсон ("Черчилль", Рита Скитер "Гарри Поттер") и многие другие.



Видео: youtube, RoadsideFlix