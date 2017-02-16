Вирусное видео: в Филадельфии отцы берут уроки балета вместе с дочками

На Западе хитом YouTube стало видео совместных занятий балетом пузатых отцов и их изящных дочерей.

В США набирают популярность совместные занятия детей и родителей в балетных школах. Хореографы предлагают отцам приходить на танцевальные уроки, чтобы лучше понять своих малышей. А психологи уверяют, что присутствие отцов помогает маленьким девочкам раскрепоститься и добиться лучших результатов. Одними из первых такую танцевальную практику в стране ввели мастера из Филадельфийского центра танца. На их странице в Facebook можно найти немало забавных видео, где пузатые папаши танцуют на фоне тоненьких девочек. Многих такие ролики смешат, а многих по-настоящему умиляют. Комментаторы предлагают отцам не комплексовать и активнее участвовать в таких тренингах.

Заметим, что видео с танцующими отцами-балерунами уже стали вирусными. В социальных сетях они получают тысячи просмотры и сотни лайков, кроме того, о необычном педагогическом подходе уже написала половина центральных СМИ в США. Особенно любят смотреть такие ролики женщины, которые называют танцующих отцов "идеальными мужчинами".

Видео: Philadelphia dance center, Facebook