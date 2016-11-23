Видео со съемок Джастина Бибера в японской рекламе

Исполнитель песни «Pen-Pineapple-Apple-Pen», ставшей интернет-мемом, Пико Таро совместно с Джастином Бибером снялись в рекламе японского оператора сотовой связи – SoftBank.

В интернет просочилось видео с процесса съёмок данного рекламного ролика. По сюжету Джастин Бибер приезжает в японскую школу, в которой знакомится с Пико Таро, который рассказывает ученикам о яблоках и ананасах. Затем, Пико исполняет вместе с Джастином нашумевшую во всём мире композицию «Pen-Pineapple-Apple-Pen» .

Надо добавить, что этот трек японского исполнителя был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее короткая песня, сумевшая попасть в престижный рейтинг американского журнала. Ее музыкальный трек длится всего 36 секунд. Но «Pen-Pineapple-Apple-Pen», несмотря на такую краткость, вошла в список топовых композиций по версии издания Billboard.

Пользователи информационной паутины, что только не делают с этой песней. Некоторые из них в связи с выборами в США слепили комический видеоролик, где подставили композицию под выступление Дональда Трампа. А в России появилось такое же видео Григория Явлинского, лидера партии «Яблоко». Он как и американский президент выполняет популярные движения под нашумевшую песню Пико Таро.

Видео: YouTube, Selena Gomez

Анастасия Шишикина