Видео "покатушек" с горки из Ставрополя: "Мерседес" скатился вниз по обледенелой дороге

Из-за сильного гололеда иномарка скатилась с горки задом наперед, слово ребенок на санках

Вот моя деревня, вот мой дом родной,

Вот качусь я в санках по горе крутой,

Вот свернулись санки и я набок - хлоп!

Кубарем качуся под гору, в сугроб. (И.З. Суриков)

В популярной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Ставрополя появилось видео "покатушек" иномарки.

Инцидент произошел на проезде Промышленном города Севастополя. Дорога проходит по довольно крутой горке. Из-за погодных условий и плохой работы коммунальных служб города дорожное покрытие превратилось в ледяную горку.

На кадрах видео, которое сняла очевидица происшествия, можно увидеть как "Мерседес" забравшись почти на самый верх, начинает скатываться вниз. Колеса у автомобиля полностью заблокированы, и, по всей видимости, "Мерседес" полностью стал неуправляем на таком покрытии. По словам автора ролика, за рулем автомобиля находилась девушка.

"Мерседес" катится вниз, даже набирает скорость при спуске и вот-вот врежется в стоящий внизу внедорожник. Водитель внедорожника успел вовремя среагировать и избежал столкновения. После чего девушке все-таки удается завершить спуск и остановить автомобиль.

Под размещенным видео, разгорелось бурное обсуждение случившегося. Многие сообщают о том, что эту улицу зимой предпочитают избегать.

Видео: ВК, Нетипичный Ставрополь, Марина Арустамян