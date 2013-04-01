Видео погони: похититель сосен пытается скрыться от силовиков

В сеть попала запись, на которой силовики и егерь преследуют водителя ВАЗа. Мужчина незаконно вырубал деревья.

Не так давно в Воронежском заповеднике неизвестный срубил всего 11 сосен. Часть из них молодой человек погрузил их на крышу своего автомобиля, перевязал веревкой деревья и поехал домой. Однако егерь и силовики, который проводили совместный плановый обход, заметили вырубленные деревья. По следам на снегу они вычислили злоумышленника и устроили погоню. Но мужчине удалось скрыться, хоть и не без потерь. На кадрах заметно, как вол время движения развязывается веревка и несколько деревьев падают вниз. Об этом сообщает Комсомольская правда.



Спустя некоторое время сотрудники полиции пробили по номерам машину и выяснили адрес вора. Им оказался молодой парень 23 лет, проживающий в селе Лекарственные травы. При осмотре в доме похитителя были найдены деревья. Молодого человека задержали и отправили в отделение полиции, где он дал признательные показания. В данный момент заведено уголовное дело. Если вина будет доказана, мужчине грозит наказание.



Видео: Воронежский заповедник