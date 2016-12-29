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Видео: на Энергетиков дотла выгорела двухкомнатная квартира

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На проспекте Энергетиков десять человек эвакуировали из-за пожара

Вечером понедельника, 9 января 2017 года, на проспекте Энергетиков пожарные тушили сильное возгорание в отдельной двухкомнатной квартире. Свидетели происшествия опубликовали в сообществе spb_today фотографии и видео, сделанные на месте происшествия.

Со своей стороны в пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 21.24. На тушении работали три пожарных расчета.

По предварительным данным, пострадавших на пожаре не было. В МЧС рассказали, что из горевшей квартиры, а также из соседних – во избежание отравления угарным газом – эвакуировали в общей сложности десять человек.

Видео, фото: spb_today

Теги: квартирный пожар , петербург , пожар , проспект энергетиков
Категории: Новости СПб Происшествия

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