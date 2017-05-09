Видео: как прошел Парад победы 9 мая в Петербурге

Над городом пролетела авиация, а в акции "Бессмертного полка" приняли участие около семисот тысяч человек

В День победы, 9 мая 2017 года, в Петербурге и Ленобласти прошли торжественные, памятные, траурные и праздничные мероприятия, посвященные годовщины окончания Великой отечественной. Победы, десятки тысяч людей в городах и поселках Северо-Запада прошли в колоннах "Бессмертного полка", сотни тысяч жителей вышли на митинги, почтили память погибших у памятников и мемориалов.

В торжественном параде в честь Дня победы в Петербурге впервые с 1945 года приняла участие авиация. 40 самолетов и вертолетов пролетели над Дворцовой площадью. Самолеты пролетели на высоте 300-350 метров, вертолеты – со скоростью около 150 километров в час.

9 мая 2017 года, в День победы, колонна «Бессмертного полка» прошла по Невскому проспекту. Шествие продолжалось два часа и завершилось к 17:00. После этого Невский проспект открыли для движения транспорта.

Для сравнения, в Москве в этот день с портретами дедов и прадедов на улицы вышли около 750 тысяч горожан. Статистику по Петербургу МВД пока не обнародовало, но, по предварительным данным, по Невскому проспекту "Бессмертным полком" прошли около семисот тысяч петербуржцев.

Праздничный салют у стен Петропавловской крепости прогремит в 22:00.

В этот день в Петербурге дважды зажгли Ростральные колонны. Факелы будут гореть с 09:00 до 12:00, а также с 17:00 до 23:00.

Видео: instagram, youtube