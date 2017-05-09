В Петербурге зажгли огни на ростральных колоннах

В День победы в Северной столице по традиции зажгли ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова

Вечером 9 мая 2017 года в Петербурге во второй раз за день зажгли огни на ростральных колоннах на Васильевском острове. Как сообщается на сайте петербургского парламента, факелы на стрелке Васильевского острова в День Победы зажгут дважды. Вечером они будут гореть с 17:00 до 23:00.

Огни на ростральных колоннах традиционно указывали путь кораблям, помогая им ориентироваться при плохой видимости. В 1896 году к колоннам подвели электричество. Примечательно, что в этом году, 23 июня, исполняется ровно 60 лет с момента первого зажжения газовых факелов на колоннах.

В день празднования очередной годовщины Дня окончания Великой отечественной войны в Петербурге (как и в нескольких десятках крупных городов) прошли парады победы, а также важная акция "Бессмертный полк", в которой горожане несли в руках плакаты с портретами своих родителей и дедов, принимавших участие в боях Второй мировой, а также приближавших победу в тылу.

Видео: youtube, архив