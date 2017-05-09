С акцией "Бессмертный полк" в Петербурге прошли тысячи человек

В День победы петербуржцы вспомнили дедов и прадедов, принимавших участие в боях Великой отечественной

9 мая 2017 года, в День победы, колонна «Бессмертного полка» прошла по Невскому проспекту. Шествие продолжалось два часа и завершилось к 17:00. После этого Невский проспект открыли для движения транспорта.

Для сравнения, в Москве в этот день с портретами дедов и прадедов на улицы вышли около 750 тысяч горожан. Статистику по Петербургу МВД пока не обнародовало, но, по предварительным данным, по Невскому проспекту "Бессмертным полком" прошли несколько сотен тысяч.

Во главе колонны шёл губернатор города Георгий Полтавченко, он нёс портрет брата деда, своего полного тёзки — Георгия Сергеевича Полтавченко.

На этом мероприятия Дня победы не окончены – в 17:00 на Дворцовой площади начался праздничный концерт. В 22:00 от стен Петропавловской крепости будет дан артиллерийский салют.

Видео: инстаграм