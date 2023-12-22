Факелы Ростральных колонн зажгут в январе в честь памятных событий два раза

Газовое пламя появится 18 января в 81-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда и 27 января в 80-летие полного освобождения города.

В январе в Петербурге на стрелке Васильевского острова факелы Ростральных колонн зажгут два раза в честь памятных событий. Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района 11 января.

Газовое пламя появится 18 января в 81-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда и 27 января в 80-летие полного освобождения города. В эти дни они будут гореть в утреннее и вечернее время – с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00.

Ранее на Piter.TV: в рождественскую ночь на Васильевском острове горели факелы Ростральных колонн.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района