Видео из Омска: Крупный пожар оставил без крова 15 человек

В сети опубликовали видео пожара в частном секторе города Омска, в огне которого сгорели несколько жилых домов

Страшный пожар произошел накануне вечером, 15 мая, в частном секторе Омска.

В 19 часов 52 минуты на диспетчерский пульт МЧС поступило сообщении о пожаре трех частных домов и надворных постройках на улице 17 линия Красных Зорь. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. В 20 часов 33 минуты пожар был локализован. В 23 часа 24 минуты пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 54 человека и 13 единиц спецтехники.

В местных СМИ сообщается, что возгорание началось с дома, в котором на данный момент не проживает. Далее огонь перекинулся на соседние дома. В результате пожара полностью уничтожены несколько жилых домов. Без крова остались 15 человек, из них 5ро детей. Погорельцы временно разместились у родственников и знакомых.

Причины пожара устанавливаются.

Видео: YouTube/inspireV