В Омске локализовали пожар на крыше пятиэтажки

Площадь огня составила 1125 квадратных метров.

В Омске локализовали пожар на крыше пятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Индцитент произошел в ночь на 16 июля. Поступило сообщение о возгорании крыши пятиэтажки по адресу Бульвар Победы, 3. Площадь огня составила 1125 квадратных метров. В результате действий спасателей были эвакуированы 60 человек, еще трое были спасены.

Спустя несколько часов пожар был локализован. В его тушении приняли участие 65 человек и 11 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в результате пожара в Свердловской области без жилья остались 35 человек.

Видео: МЧС России