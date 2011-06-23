Всего в результате инцидента сгорел 41 дом.

В результате пожара в Свердловской области без жилья остались 35 человек. Об этом сообщил глава Невьянского городского округа Александр Берчук.

Инцидент произошел 12 июля в деревне Шайдуриха. Четыре рыбацких домика загорелись на базе отдыха вблизи села. В региональном главке МЧС отметили, что огонь от лесного пожара перешел на шесть строений, поле чего загорелись другие дома. Берчук отметил, что на сегодняшний день сгорел 41 дом. Колонны автобусов доставили людей в пункты временного размещения. Созданная комиссия будет оценивать ущерб в соответствии с постановлением правительства Свердловской области.

Ранее мы сообщали, что пожар в деревянных постройках в Солнечногорске локализовали.

Видео: Telegram / Свердловский Пул