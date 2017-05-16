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В Омске из-под земли фонтанировал столб горячей воды высотой в 5 этажей

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В сети появилось фото и видео от очевидцев

 Накануне вечером, 15 мая, на улице Андрианова во дворе жилого дома 36 прорвало трубу с горячей водой.

Очевидец снял на видео столб воды, бьющий из-под земли высоким фонтаном. На опубликованных кадрах видно, что вода поднимается выше 5ти этажного дома, разбрасывая попутно мелкие камни.

В комментарии к видео можно услышать, что очевидцы дозвонились до коммунальных служб, и там пообещали оперативно принять меры. 

Сегодня Piter.TV сообщал о крупном пожаре в частном секторе Омска, который произошел накануне вечером. В результате пожара без крова остались 15 человек, 5 из них дети.

Фото: ВК, ЧП Омск

Видео: YouTube/Stanislav Brown

Теги: видео , гейзер , жесть , коммунальная авария , омск
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

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