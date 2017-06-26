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Видео из Лос-Анжелеса: Внедорожник влетел в бассейн с детьми

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Внедорожник потерял управление, проломил кирпичное ограждение и рухнул в бассейн отеля, в котором находились дети в возрасте от 6 до 10 лет

 Жуткое происшествие произошло поздним воскресным вечером по местному времени в округе Лос-Анджелеса в Сан-Педро.

Водитель за рулем внедорожника "Тойота" по неустановленным причинам потерял при повороте управление и проломил кирпичный забор небольшого отеля. После чего влетел в бассей, где в то время резвились дети в возрасте от 6 до 10 лет. 

В результате ДТП пострадало 8 человек. Все они были доставлены в ближаюшую больницу для осмотра. Дети серьезно не пострадали. Сильные травмы получил водитель внедорожника. Полиция выясняет все причины и обстоятельства аварии. В том числе водителя проверят на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ.

 

Видео: YouTube/CBS Los Angeles

Фото: Twitter/ABC7 Eyewitness News, Joe Studley

Теги: авария , бассейн , видео , жесть , сша
Категории: Происшествия Мировые новости Лента новостей

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