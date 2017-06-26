Видео из Лос-Анжелеса: Внедорожник влетел в бассейн с детьми

Внедорожник потерял управление, проломил кирпичное ограждение и рухнул в бассейн отеля, в котором находились дети в возрасте от 6 до 10 лет

Жуткое происшествие произошло поздним воскресным вечером по местному времени в округе Лос-Анджелеса в Сан-Педро.

Водитель за рулем внедорожника "Тойота" по неустановленным причинам потерял при повороте управление и проломил кирпичный забор небольшого отеля. После чего влетел в бассей, где в то время резвились дети в возрасте от 6 до 10 лет.

В результате ДТП пострадало 8 человек. Все они были доставлены в ближаюшую больницу для осмотра. Дети серьезно не пострадали. Сильные травмы получил водитель внедорожника. Полиция выясняет все причины и обстоятельства аварии. В том числе водителя проверят на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ.

Видео: YouTube/CBS Los Angeles

Фото: Twitter/ABC7 Eyewitness News, Joe Studley