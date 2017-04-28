Видео из Калифорнии: Отец нашел способ успокаивать новорожденную дочь за 20 секунд

За неделю видеоролик набрал 26 миллионов просмотров

Видео размещенное на личной страничке любящего и заботливого молодого отца Дэниэла Эйзенмана новорожденной дочки Дивины облетело весь Мир за считанные дли и набрало 26 миллионов просмотров.

Дэниэл стал отцом прекрасной малышки 7 апреля. Родители проводят много времени вместе со своей дочкой. А когда крошка Дивина начинает плакать, папа поет ей коротенькую мантру "Ом", малышка успокаивается за короткие 20 секунд и засыпает. После того, как первый ролик завоевал популярность, мужчина разместил и второе видео, чтобы показать, что такое происходит регулярно.

Дэниел объясняет этот феномен тем, что пока дочка жила в животике, она часто слышала эту мантру от своих родителей.

Под видео много восторженных комментариев от пользователей социальных сетей. Одна из женщин пишет, что она практикующая медсестра и работает в роддоме. Одной паре она рассказала об этом случае, молодой отец воспользовался советом и спел своему малышу мантру "Ом". Это сработало, ребенок успокоился, а мать спокойно закончила свой завтрак.

Видео: Facebook/Daniel Eisenman: The Freedom Catalyst