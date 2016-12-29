Видео дрифтующего ПАЗика ошеломило Новосибирск

В интернете появилось видео дрифтующего автобуса ПАЗ возле торгового центра в городе Новосибирск.
На опубликованном видео из Новосибирска видно, как на расчищенной свободной площадке у торгового центра "Мега" водитель на ПАЗе профессионально дрифтует. Сам видеоролик длится меньше минуты. В комментариях люди отмечают, что водитель мастерски управляет, казалось бы, неуклюжим автобусом. Другие скептически отнеслись к такому роду "покатушек".
По словам НГС.Новости, водитель периодически устраивает такие заезды, чтобы выбросить адреналин. Водитель отмечает, что на автобусе дрифтовать не сложнее и не опаснее, чем на легковушке.
Видео: YouTube/Кристина Черных