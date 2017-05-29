Видео: Велопарад в Петербурге собрал 15 тысяч человек

В воскресенье по городу проехали велосипедисты

По сравнению с прошлым годом в петербургском велопараде – 2017 приняли участие в три раза больше велолюбителей, чем в прошлом году. По официальным данным, 28 мая по Петербургу проехали около пятнадцати тысяч велосипедистов.

Участники акции проехали 14 километров: от БКЗ "Октябрьский" до парка 300-летия Петербурга.

В числе прочих в велопараде принял участие и вице-премьер Игорь Албин. Напомним, в правительстве города пообещали, что еще до конца июля в городе появятся пять новых велосипедных маршрутов протяженностью до 40 километров.

Напомним, в День города в Петербурге прошло официальное открытие пешеходно-велосипедного Яхтенного моста. По мосту проехал целый кортеж велосипедистов.

Видео: youtube