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День города в Петербурге: программа праздничных мероприятий

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Празднование Дня города началось с возложения цветов к Медному всаднику

В Петербурге в субботу, 27 мая 2017 года, празднуют день основания Северной столицы. Начался праздник с возложения цветов к Медному всаднику. Кроме того, состоялось торжественное официальное открытие пешеходного Яхтенного моста – по нему проехал кортеж велосипедистов (см. видео).

В 11:00 в Соляном переулке открылся Международный городской фестиваль искусств "Соляной городок — город мастеров".

Также в 11:00 в Петропавловской крепости прошел концерт хоровой музыки. В это же время на площади Островского горожан кормили мороженым – на фестивалемороженого.

В 12:00 на Нарышкином бастионе Петропавловки состоялась торжественная церемония полуденного выстрела, в этот раз посвящённая Дню города.

Также в 12:00 на Васильевском острове в Саду Академии художеств начался традиционный праздник "Такс парад".

В 13:00 на стрелке Васильевского острова открылся Петербургский бал национальностей.

В 14:00 горожане выразят любовь к своему городу, выстроившись на Дворцовой площади в гигантское живое сердце с красными шариками в руках.

 

А в 21:00 на главной площади города начнётся праздничный концерт "Классика на Дворцовой".  

видео – инстаграм

Теги: день города , день города в петербурге , петербург , празднование дня города
Категории: Новости СПб

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