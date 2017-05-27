День города в Петербурге: программа праздничных мероприятий

Празднование Дня города началось с возложения цветов к Медному всаднику

В Петербурге в субботу, 27 мая 2017 года, празднуют день основания Северной столицы. Начался праздник с возложения цветов к Медному всаднику. Кроме того, состоялось торжественное официальное открытие пешеходного Яхтенного моста – по нему проехал кортеж велосипедистов (см. видео).

В 11:00 в Соляном переулке открылся Международный городской фестиваль искусств "Соляной городок — город мастеров".

Также в 11:00 в Петропавловской крепости прошел концерт хоровой музыки. В это же время на площади Островского горожан кормили мороженым – на фестивалемороженого.

В 12:00 на Нарышкином бастионе Петропавловки состоялась торжественная церемония полуденного выстрела, в этот раз посвящённая Дню города.

Также в 12:00 на Васильевском острове в Саду Академии художеств начался традиционный праздник "Такс парад".

В 13:00 на стрелке Васильевского острова открылся Петербургский бал национальностей.

В 14:00 горожане выразят любовь к своему городу, выстроившись на Дворцовой площади в гигантское живое сердце с красными шариками в руках.

А в 21:00 на главной площади города начнётся праздничный концерт "Классика на Дворцовой".

видео – инстаграм