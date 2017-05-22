Видео: Нацболы вылили на Венедиктова три бутылки виски

Активисты "Другой России" попытались сорвать выступление главреда "Эха Москвы" в Александринке

Накануне вечером, в воскресенье, 21 мая 2017 года, в петербургском Александринском театре произошло ЧП: там главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова облили виски с криками "подавись вискарем!"

Случилось это вечером воскресенья во время одного из мероприятий проекта "Открытые диалоги". Трое молодых людей выбежали на сцену и вылили на Венедиктова три бутылки. Кроме того, другороссы разбросали листовки и выкрикнули несколько лозунгов.

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на слова петербургских другороссов Андрея Дмитриева, Венедиктов повел себя стоически, самообладания не потерял, сказав лишь, что "вискарь – г**но". Самих активистов задержала охрана, некоторое время они провели в служебных помещениях театра. Охрана предложила нацболам извиниться перед пострадавшим, те отказались. Вызывать полицейских организаторы "Открытых диалогов" не стали.

Дмитриев заявил, что так нацболы хотели "напомнить" журналисту о событиях 2011 года, когда Венедиктов "договорился с московской мэрией о переносе поствыборного протеста дальше от здания Центризбиркома, а после договоренности выпил виски с заместителем главы администрации президента".

Напомним, несколько лет назад один из активистов "Другой России", Олег Миронов, получил реальный срок заключения после подобной акции, совершенной на выступлении в Международном доме музыки. Как стало известно в ходе следствия, Миронов на концерте начал выкрикивать оскорбления в адрес Макаревича, а потом распылил газ. Как пояснил сам Миронов, он не желал никому зла, а газ собирался распылить вертикально вверх. Ему дали три года колонии, которые истекли совсем недавно.

Видео: vk.com