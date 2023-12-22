Спектакль "Блаженная Ксения. История любви"

Постановку покажут в Александринском театре 3 апреля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Пьеса Вадима Леванова рассказывает историю святой Ксении Петербургской, которая жила в городе на Неве в середине XVIII века. Ксения Григорьевна Петрова внезапно потеряла мужа. Супруг ушел из жизни без покаяния, и тогда Ксения решила отмолить душу усопшего. Она продолжила жизненный путь супруга...

Новая интерпретация этого легендарного спектакля по-прежнему дарит зрителям сопричастность духовному подвигу святой. Постановка поможет понять самого себя, даст ответы на многие духовные вопросы.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Фото: ВКонтакте / Александринский театр и Новая сцена