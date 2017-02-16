Видео: Кержаков снялся в откровенном клипе певицы Дубцовой

Ирина Дубцова сняла клип на месню "Москва, Нева". Главную роль в черно-белом видео исполнил петербургский футболист Александр Кержаков.

На канале YouTube под названием WOW TV состоялась премьера клипа Ирины Дубцовой "Москва, Нева". Лирическое черно-белое видео рассказывает о несчастной любви звездной певицы к известному футболисту Александру Кержакову. Игрок "Зенита" исполнил главную роль в клипе, причем, весьма неплохо справился с актерскими задачами.

Черно-белый клип изобилует видео из Петербурга: в кадр попадают Нева, Исаакиевский собор, центральные улицы города. Видеоряд соответствует тексту песни, в которой поется про любовь петербуржца и москвички. Расстояния, непонимание, разный менталитет - от всего этого по сценарию и страдают Александр Кержаков и Ириной Дубцовой.

За сутки видео просмотрели более 70 000 человек. Премьера романтического видео совпала с праздником всех влюбленных: Днем святого Валентина. Кстати, клип понравился публике. В комментариях многие пишут о том, что Дубцова и Кержаков гармонично смотрятся рядом друг с другом. Впрочем, сами звезды не подтверждают слухи о своей любви: судя по всему, их свела на съемочной площадке дружба и любовь к творчеству.

Видео: WOW TV