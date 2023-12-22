Водитель Kia выстрелил в ходе конфликта на КАД

Пострадавших в ходе инцидента нет, по факту произошедшего проводится проверка.

Полицейские задержали водителя, открывшего стрельбу из аэрозольного пистолета в ходе конфликта на Кольцевой автодороге (КАД) 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района сегодня днем поступила информация о том, что на внутреннем кольце КАД, при движении от Парголово к Парнасу, управлявший машиной Kia Cerato угрожал своему оппоненту – водителю другого автомобиля, в котором находился ребенок – пистолетом, после чего выстрелил в воздух.

Спустя несколько минут агрессивного мужчину остановили сотрудники ДПС и доставили в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 36-летний местный житель. Изъят аэрозольный пистолет.

Пострадавших в ходе инцидента нет, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что после стрельбы у "Пионерской" в Петербурге возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV