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Водитель Kia выстрелил в ходе конфликта на КАД
Сегодня, 20:32
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Водитель Kia выстрелил в ходе конфликта на КАД

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Пострадавших в ходе инцидента нет, по факту произошедшего проводится проверка.

Полицейские задержали водителя, открывшего стрельбу из аэрозольного пистолета в ходе конфликта на Кольцевой автодороге (КАД) 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Выборгского района сегодня днем поступила информация о том, что на внутреннем кольце КАД, при движении от Парголово к Парнасу, управлявший машиной Kia Cerato угрожал своему оппоненту – водителю другого автомобиля, в котором находился ребенок – пистолетом, после чего выстрелил в воздух. 

Спустя несколько минут агрессивного мужчину остановили сотрудники ДПС и доставили в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 36-летний местный житель. Изъят аэрозольный пистолет. 

Пострадавших в ходе инцидента нет, по факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что после стрельбы у "Пионерской" в Петербурге возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV

Теги: задержан стрелок, стрельба на кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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