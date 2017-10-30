Екатерина Гордон в Instagram и "ВКонтакте": что постит кандидат в президенты России

Екатерина Гордон объявила о своем участии в президентской выборной кампании. Канал Piter.TV изучил странички звездной блондинки в социальных сетях.

Екатерина Гордон - кто это? Новый кандидат на выборах президента России

Список кандидатов в президенты России на выборах в 2018 году пополнился еще одной молодой и известной женщиной. О своем выдвижении на пост главы государства сегодня, 30 октября, заявила 37-летняя журналист, актриса и певица Екатерина Гордон. Отметим, что широкой публике очаровательная блондинка также известна как бывшая жена телеведущего и режиссера Александра Гордона.

В обращении к поклонникам и избирателям в Twitter Екатерина Гордон заявила, что она будет "единственным кандидатом, не согласованным с Кремлем". Кроме того, тележурналистка обозначила приоритеты своей предвыборной кампании. Она пообещала бороться за права женщин и девушек, а также намекнула на то, что хочет дистанцироваться от традиционного политического дискурса.

Заметим, что у Екатерины Гордон есть достаточно серьезный социальный капитал и даже свой электорат. Многие женщины сопереживают Екатерине Гордон, которая не боится проявлять свои таланты в самых разных творческих и общественных сферах. Что еще известно о новом кандидате на пост президента РФ? У Екатерины Гордон есть двое детей, что позволяет журналистке позиционировать себя как борца за права детей. Кроме того, в собственности блондинки находится юридический бизнес, а значит, она понимает тонкости формальной стороны политической жизни в РФ.

Сейчас Екатерине Гордон 37 лет, она дважды была замужем. Ее супругами были телеведущий Александр Гордон и адвокат Сергей Жорин. В качестве журналистки Гордон работала на телеканалах ТВЦ, RUSSIA.RU и "Звезда", радиостанциях "Серебряный дождь", "Культура", "Эхо Москвы" и радио "Маяк".

Екатерина Гордон в социальных сетях: Катя Гордон в Instagram и "ВКонтакте"

Отдельного упоминания заслуживает публичный капитал Екатерины Гордон в социальных сетях. Журналистка и певица действительно популярна у женской аудитории. Кроме того, ей восхищаются многие мужчины нашей страны. В Twitter на нее подписаны 219 000 человек, в Instagram 214 000 подписчиков, а во "ВКонтакте" Катя Гордон общается всего с 90 друзьями.

Канал Piter.TV изучил страницы яркой девушки, и готов показать своим зрителям самые интересные посты Екатерины Гордон. К ним, например, относится видео-селфи, снятое год назад. Тогда Екатерина Гордон записала обращение к фанатам по пути в роддом, где должна была родить через несколько часов. Этот ролик стал хитом Интернета. Впрочем, за последние месяцы в аккаунтах Екатерины Гордон появились и другие крутые записи.

Фирменный стиль Екатерины Гордон - это посты, совмещающие в себе глянцевые модельные фотографии (это очень фотогеничный кандидат) и мотивирующие поэтические записи.

Екатерина Гордон очень гордится своей семьей. Она в одиночку воспитывает двух сыновей и нередко постит селфи с ними. Кроме того, на странице звезды можно найти просто снимки любимых детей. В отличие от многих суеверных инстаграмщиц, Екатерина Гордон не боиться делиться с людьми своим домашним счастьем. Кстати, по снимкам видно, что ребята тоже любят маму и гордятся ей.

Пусть мужчин среди подписчиков Екатерины Гордон не так уж много (а это видно по комментариям к ее фото), все-таки в аккаунте журналистки-певицы встречаются и "горячие снимки". В ответ на них всегда проливается дождь из "лайков" и признаний в любви. Все-таки сложно спорить с тем, что Екатерина Гордон выглядит просто фантастически. Особенно, для матери двоих детей!!!

Екатерина Гордон не забывает и про свой музыкальный талант, В конце нулевых девушка организовала достаточно успешную группу BlondRock. Ее коллектив даже дошел до полуфинала отборочного тура проекта "Евровидение". Сейчас Катя Гордон пишет сольные песни, тексты некоторых из них покупают настоящие звезды эстрады. Так, композиции поющей блондинки можно найти в репертуаре Григория Лепса и Ани Лорак. Вот и в Instagram Кати Гордон время от времени появляются концертные фото и видео.

Судя по всему, в ближайшее время Instagram Екатерины Гордон заполонят политические призывы и лозунги. Интересно, сможет ли Катя и здесь применить свойственный ей креатив? Поживем - увидим. Следить за происходящим в жизни звезды можно на ее странице katyagordon в Инстаграмме.

Фото и видео: Екатерина Гордон, Instagram