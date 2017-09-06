Самбурская выложила видео, как Дробыш держит в нищете участников "Новой фабрики звезд"

Новая фабрика звезд на Муз-ТВ: Настасья Самбурская выложила в Instagram пародийное видео о жизни молодых исполнителей под руководством Виктора Дробыша.

В Instagram актрисы и певицы Настасьи Самбурской появилось забавное видео с участием продюсера Виктора Дробыша и участников шоу "Новая фабрика звезд". Ролик снят в странной локации: все артисты находятся на пустыре в стенах металлических бараков. Виктор Дробыш иронизирует над тем, что звездам проекта приходится жить в чудовищных условиях. Сначала продюсер общается с группой молодых людей в первом "домике", где они жалуются ему, что их даже не кормят. Потом Дробыш переходит на "студию записи", где музыканты в костюмах гопников поют "Гоп-стоп" под гитару".

Свое видео Настасья Самбурская посвятила исполнителям, не попавших в телепроект. Она предложила им не расстраиваться, и убедиться в том, что далеко не все в шоу-бизнесе выглядит "дорого и в стразиках".

Отметим, что видео было явно записано за пределами "звездного дома". Возможно, участники выбрались на природу для записи клипа или обычного тимбилдинга.