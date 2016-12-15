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Жуткое видео из Карелии: пьяный водитель сбил на "зебре" пенсионерку

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В Петрозаводске подвыпивший мужчина на большой скорости сбил пешехода. В результате ДТП женщина получила серьезные повреждения.

В минувший вторник, 4 июля, в Карелии водитель легковушки сбил пешехода на "зебре". Инцидент произошел около часа дня в Петрозаводске. После столкновения шокированные очевидцы бросились на помощь пострадавшей, а также вызвали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

По предварительным данным, 69-летняя женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, как неожиданно оказалась под колесами легковушки. Дело в том, что пьяный водитель иномарки решил, что успеет проскочить, однако его маневр не удался.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшей многочисленные травмы. В срочном порядке ее госпитализировали в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал, что в сети появилось видео из Петербурга: фура протаранила автобус с пассажирами. В результате крупной аварии пострадали несколько человек.

Видео: Ситилинк

 

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Категории: Лента новостей Новости России

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