Видео ДТП из Красноярска: Мужчина спешил на трамвай и попал под колеса "Тойоты"

В сети появилось видео момента ДТП и его последствий

Накануне, 25 апреля, на проспекте Красноярский рабочий произошло ДТП с участием пешехода.

34-летний мужчина выбежал на нерегулируемый пешеходный переход, по всей видимости, он спешил на трамвай, который стоял на остановке. Когда мужчина добежал до второй полосы, его сбил автомобиль "Тойота" под управлением 55-летнего водителя. На опубликованных кадрах видно, что мужчина после наезда смог самостоятельно подняться.

В социальных сетях сообщают, что мужчине была оказана медицинская помощь на месте аварии, госпитализация не потребовалась.

Сегодня Piter.TV опубликовал поучительное видео из Брянска, на котором собака демонстрирует знания правил дорожного движения, переходя проезжую часть на "зеленый" строго по пешеходному переходу.

Видео: YouTube/kraschp