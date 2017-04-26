"Всем ребятам пример": Дворняга с щенками переходит дорогу на "зеленый" по переходу в Брянске

Собака с двумя щенками четко соблюдает правила дорожного движения, чем восхитила очевидцев

В объектив видеорегистратора попала умная собака, которая подает всем пример в знаниях правил дорожного движения и навыках их применения в условиях оживленного города.

На опубликованных кадрах видео из Брянска можно увидеть, как на зеленый сигнал светофора дорогу переходит женщина, за ней молодые девушки, а за ними, крутя головой налево и направо, переходит проезжую часть дворняга с двумя щеночками. Водители, дождавшись, когда пешеходы перейдут дорогу и "зеленого" сигнала светофора для водителей, возобновили движение.

Напомним, сегодня Piter.TV опубликовал видео из Красноярска, где пешеход выбежал на проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса иномарки.

Видео: YouTube/Город Карачев