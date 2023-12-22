На Благодатной улице "Мерседес" сбил пешехода

В больницу попала 33-летняя петербурженка.

В Московском районе накануне, 31 января, автомобиль "Мерседес" совершил наезд на женщину-пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла на пересечении Благодатной и Сызранской, когда водитель решил проскочить на красный свет. В этот момент петербурженка переходила дорогу по "зебре" на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители на данный момент проводят проверку. Устанавливаются все детали происшествия.

Ранее мы писали, что момент столкновения автобуса и Kia Rio на Межевом канале попал на видео.

Фото: Piter.tv