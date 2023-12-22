Момент столкновения автобуса и Kia Rio на Межевом канале попал на видео

Предварительно, виновником аварии стал пострадавший водитель легковушки.

Момент столкновения общественного лазурного автобуса и иномарки утром на Межевом канале попал на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Напомним, по предварительным данным, 1 февраля в 06:14 на Межевом канале произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля Kia Rio под управлением 62-летнего мужчины. Водитель легковушки госпитализирован в тяжелом состоянии. Предварительно, он и стал виновником аварии.

Полицией проводится проверка по факту лобового столкновения автобуса и иномарки.

Видео: Piter.tv