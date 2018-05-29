В Кировском районе нашли старинную брусчатку

Вероятно, ее положили в 1950-е годы.

В Кировском районе на въезде в Морской порт Санкт-Петербург рабочие обнаружили старинную брусчатку во время ремонта проезжей части. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба порта.

Под старым асфальтом на участке Межевого канала до Главных ворот была погребена брусчатка из тесаного камня. Материал напоминает гранит, а размер близок к стандартному кирпичу.

Специалисты сообщили, что брусчатку, вероятно, положили в 1950-е годы. Именно тогда Межевой канал стал пешеходным. Ранее на его месте действительно был канал, который впоследствии засыпали.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Московском районе закончили ремонтировать улицу Фрунзе. Стоимость ремонта составила 59,94 млн рублей.

Фото: пресс-служба Морского порта Санкт-Петербург