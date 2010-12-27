В Московском районе закончили ремонтировать улицу Фрунзе

Стоимость ремонта составила 59,94 млн рублей.

В Московском районе завершили ремонт улицы Фрунзе, на который потратили 59,94 млн рублей. Об этом 16 июля сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Всего отремонтировали 1,18 км дорожного полотна. Это 17,19 тыс. кв. метров мостовой и 10,60 тыс. кв. метров тротуара. Для комфорта маломобильных групп населения в 12 местах занизили поребрики.

Работами занималось ЗАО "АБС-Дорстрой" по заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга в лице "Дирекции транспортного строительства". Проверка показала, что работы завершены по всем современным стандартам.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что пенсионерка из Петербурга отсудила у ЖКС 230 тысяч из-за гололеда во дворе дома.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга