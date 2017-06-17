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Видео: Болельщики ходят по лужам из-за протечек на стадионе

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Сейчас на стадионе проходит первый матч Кубка конфедераций по футболу.

На стадионе "Санкт-Петербург Арена" зрители обнаружили протечки во время церемонии открытия Кубка конфедераций. Вода течет в холлах и коридорах стадиона, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев.

Это не первый случай, когда на стадионе на Крестовском острове выявляют протечки. В феврале 2017 года коридоры "Санкт-Петербург Арены" стало заливать водой. Это произошло во время проведения фестиваля "Радио Зенит".

В настоящее время на стадионе проходит первый матч Кубка конфедераций. На поле "Санкт-Петербург Арены" встретились сборные России и Новой Зеландии. Перед началом игры выступил президент России Владимир Путин, который поздравил всех со стартом футбольного турнира.

Видео: youtube.com/Fontanka Ru 

Теги: кубок конфедерации , матч россии и новой зеландии , санкт-петербург арена , стадион на крестовском
Категории: Новости СПб Спорт

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