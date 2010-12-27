26 мая элитные Mercedes ПМЭФ заполонят Пулковское шоссе ради репетиции

В конце мая в Северной столиуе пройдет транспортная репетиция Петербургского международного экономического форума. Mercedes форума проедутся по Пулковскому шоссе.

На следующей неделе в пятницу, 26 мая, на Пулковском шоссе будет не протолкнуться. На дорогу для тренировки выйдут 400 автомобилей Mercedes. Водители на иномарках будут ретироваться перед Петербургским международным экономическим форумом.

Как уточнил вице-губернатор Михаил Мокрецов, обкатка машин будет проходить с трех до пяти часов вечера. Во время ПМЭФ люксовые иномарки будут возить гостей и участников форума.

Во время тренировки машины проделают путь от аэропорта "Пулково" до "Экспофорума" и обратно. Элитные иномарки для обслуживания важных персон предоставляет партнер форума - Mercedes-Benz. За дни ПМЭФ пробег составит пару тысяч километров. Позже их продадут со скидкой.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Северной столице с 1 по 3 июня.

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