Гостей и делегатов ПМЭФ-2024 будет обслуживать Lada Aura

Бизнес-седан класса C будет официально запущен в текущем году в Тольятти.

Летом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) гостей и делегатов будут обслуживать автомобили Lada Vesta Aura. Об этом заявил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в ходе заседания городского промышленного совета.

Кроме того, руководитель отметил, что бизнес-седан класса C под названием Lada Aura будет официально запущен в текущем году в Тольятти. Прототип этого автомобиля был представлен впервые на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

Старт серийного производства автомобиля запланирован на III квартал 2024 года.

Lada Vesta Aura - это удлиненная версия модели Lada Vesta. Автомобиль оснащён 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Салон модели удлинён на 25 см.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня.

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин