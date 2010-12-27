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«Зенит-Арену» установят прямо в центре петербургского павильона на ПМЭФ
Сегодня, 15:15
0
Shdaria
88

«Зенит-Арену» установят прямо в центре петербургского павильона на ПМЭФ

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В Петербургском павильоне декорации будут в виде масштабных городских проектов.

 В Петербургском павильоне на ПМЭФ-2017 будут установлены декорации в виде масштабных городских проектов.  Стало известно, что в центре будет располагаться стенд, который напомнит футбольный стадион на Крестовском острове. На втором этаже повильона лаунж-зону украсят декорациями в виде недавно открытого участка ЗСД. 

Кроме того, в павильоне будут расположены стенды иностранных гостей форума - Индии и Сербии. 

Петербургский экономический форум пройдет в «Экспофоруме» с 1 по 3 июня. 31 мая состоится «нулевой день».

 

Фото: https://vk.com/stadium_zenit

Теги: зенит-арена , петербург , петербургский павильон , пмэф 2017 , экономический форум
Категории: Новости СПб Лента новостей

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