«Зенит-Арену» установят прямо в центре петербургского павильона на ПМЭФ

В Петербургском павильоне декорации будут в виде масштабных городских проектов.

В Петербургском павильоне на ПМЭФ-2017 будут установлены декорации в виде масштабных городских проектов. Стало известно, что в центре будет располагаться стенд, который напомнит футбольный стадион на Крестовском острове. На втором этаже повильона лаунж-зону украсят декорациями в виде недавно открытого участка ЗСД.

Кроме того, в павильоне будут расположены стенды иностранных гостей форума - Индии и Сербии.

Петербургский экономический форум пройдет в «Экспофоруме» с 1 по 3 июня. 31 мая состоится «нулевой день».

Фото: https://vk.com/stadium_zenit