На экономическом форуме начал работу стенд Ленобласти

На Петербургском международном экономическом форуме открылся стенд Ленинградской области. 2 июня на площадке стенда начали работу специалисты Агентства экономического развития, и уже на следующие дни, 3 и 4 июня, запланировано подписание соглашений.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил павильон региона перед участием в бизнес-форуме "День предпринимателей: Россия в Мекленбурге — Передней Померании". По итогам пленарного заседания в 12.30 запланирован пресс-подход губернатора.
Ранее Александр Дрозденко выразил уверенность, что Петербургский международный экономический форум может привлечь в Ленинградскую область более 1 триллиона рублей инвестиций.
Фото: пресс-служба Ленобласти
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