На экономическом форуме начал работу стенд Ленобласти

Стенд Ленобласти открыляс на ПМЭФ 2 июня, церемонии подписания соглашений пройдут на стенде 3 и 4 июня.

На Петербургском международном экономическом форуме открылся стенд Ленинградской области. 2 июня на площадке стенда начали работу специалисты Агентства экономического развития, и уже на следующие дни, 3 и 4 июня, запланировано подписание соглашений.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил павильон региона перед участием в бизнес-форуме "День предпринимателей: Россия в Мекленбурге — Передней Померании". По итогам пленарного заседания в 12.30 запланирован пресс-подход губернатора.

Ранее Александр Дрозденко выразил уверенность, что Петербургский международный экономический форум может привлечь в Ленинградскую область более 1 триллиона рублей инвестиций.

Фото: пресс-служба Ленобласти