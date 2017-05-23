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Жуткое видео из Сургута: трассу не поделили легковушка и грузовик

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Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на большой скорости въехал в заднюю часть "КамАЗа". В результате столкновения виновник аварии и его пассажир погибли.

В минувший вторник, 22 мая, на трассу под Сургутом не поделили два транспортных средства: легковой "Мерседес" и "КамАЗ". Инцидент произошел около четырех часов дня на 48 километре дороги до Лянтора. После столкновения, очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшим, а также сообщили о ДТП в спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео последствия крупной аварии.

Предположительно, водитель иномарки разогнался до такой степени, что не выдержал дистанцию. В результате, легковушка протаранила "КамАЗ".

На кадрах можно заметить, что удар оказался настолько сильным, что переднюю часть иномарки буквально смяло.

Известно, что 31-летний виновник ДТП погиб на месте. Его 30-летний пассажир скончался от полученных травм в больнице.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Калуги: трассу не поделили три авто.
 

Видео: Youtube, ugra-news.ru

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Категории: Лента новостей Новости России

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