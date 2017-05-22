Жесткое видео из Калуги: трассу не поделили три авто

В центре города произошла массовая авария: "Тойота" подрезала "Киа", которая от удара перевернулась на крышу. В результате крупной аварии серьезно пострадали транспортные средства.

В минувшее воскресенье, 21 мая, в Калуге дорогу не поделили три иномарки: "Киа", "Тойота" и "Мерседес". Инцидент произошел около половины восьмого вечера напротив дома №19 по Кирова. Очевидцы происшествия после столкновения кинулись на помощь пострадавшим, также вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия массовой аварии попали в объектив камеры видеорегистратора.

Предположительно, водитель "Тойоты" подрезал "Киа", в результате чего вторая иномарка перевернулась на крышу, а первая протаранила "Мерседес". На кадрах можно заметить, как происходит столкновение.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что из-за данного ДТП образовалась сильная пробка. По предварительным данным, водители иномарок не пострадали.

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Видео: youtube, Безопасный город