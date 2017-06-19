В страшной аварии на Октябрьской набережной погиб человек

Водитель такси погиб в ДТП на Октябрьской набережной

Поздним вечером воскресенья, 18 июня 2017 года, в Невском районе Петербурга произошла серьезная авария с трагическим исходом. Как рассказали свидетели происшествия, которые опубликовали фото и видео в сообществе spb_today, несколько автомобилей столкнулись около одиннадцати часов вечера в районе дома №54 по Октябрьской набережной.

Со своей стороны в пресс-службе регионального управления ГИБДД подтвердили факт столкновения и уточнили, что погиб один человек и еще один пострадал.

По предварительным данным, на мокрой после сильного вечернего ливня дороге столкнулись "Фольксваген Джетта" и KIA. Водитель Volkswagen Jetta выехал на встречную полосу и врезался в KIA Ceed (автомобиль такси).

В результате водитель «Фольксвагена», 22-летний молодой человек, от полученных травм погиб на месте. Водитель «Киа» попал в больницу в тяжелом состоянии.

Фото, видео: spb_today