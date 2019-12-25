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Мотоциклист сбил на Октябрьской набережной пенсионера , который переходил дорогу в неположенном месте
Сегодня, 12:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мотоциклист сбил на Октябрьской набережной пенсионера , который переходил дорогу в неположенном месте

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Полиция проводит проверка.

Полицией проводится проверка по факту ДТП на Октябрьской набережной с участием пешехода. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У дома 60 по Октябрьской набережной в 10:45 43-летний водитель, управляя мотоциклом КТМ, наехал на 73-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован.

Также полиция проводит проверку по факту ДТП, где пострадала скейтбордистка.

Фото: ВКонтакте/ Мотосолидарность ДТП

Теги: мотоцикл, октябрьская набережная
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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