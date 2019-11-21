Полиция проводит проверку по факту ДТП, где пострадала скейтбордистка

В результате ДТП девушка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадала скейтбордистка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

У дома 2 по улице Гончарная 21 июня в 00:02 водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Ford Mondeo, совершил наезд на 20-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть на скейтборде на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП девушка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована.

Ранее пенсионер на мопеде скончался в результате ДТП в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП