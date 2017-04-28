Любопытное видео из Ростова: дельфины заплыли в реку

Местные жители были приятно удивлены нежданными гостями: ростовчанам посчастливилось увидеть плавающих дельфинов в реке Дон.

Сегодня утром, 28 апреля, в интернете появилось необычное видео: дельфины приплыли в Ростов. Жителям Семикаракорска посчастливилось увидеть несколько китообразных животных, которые резвятся в реке Дон.

Предположительно, дельфины приплыли в водоем из Черного моря. Вероятно, они следовали за рыбой.

Кроме того, известно, что в том месте, где очевидцы заметили морских обитателей, затонула баржа с зерном. Судя по всему, наличие еды и привлекло внимание рыб, а затем и дельфинов.

В интернете инцидент, который произошел 26 или 27 апреля, уже бурно обсуждают. Кто-то переживает за дальнейшую судьбу млекопитающих, а кто-то, напротив, рад появлению нежданных гостей.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось забавное видео из Китая: детеныш панды легонько укусил посетительницу зоопарка.



Видео: вконтакте, Елизавета Фролова