Забавное видео из Китая: детеныш панды легонько укусил посетительницу зоопарка

Молодая женщина хотела сделать селфи с бамбуковым мишкой, однако тот запротестовал, укусив любительницу фотографий за голову.

Сегодня, 24 апреля, в сети появилось любопытное видео: детеныш панды укусил за голову посетительницу зоопарка. Судя по всему, инцидент произошел в Китае, провинция Сычуань.

На кадрах можно заметить, как молодая женщина подходит к панде и назойливо пытается сделать селфи вместе с животным. Бамбуковый медведь такой настойчивости не оценил и решил проучиться любительницу фотографий, укусив дамочку за голову. Впрочем, быть может, панда просто заинтересовалась необычными волосами девушки.

Спустя некоторое время на помощь посетительнице подоспела сотрудница зоопарка. Она оттащила панду от пострадавшей.

К счастью, обошлось без трагических последствий. Все мило посмеялись, а потом панда решила побегать за другой девушкой.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось задиристое видео из Англии: двое британцев поругались из-за "страуса" на поводке.



Видео: твиттер, Habertürk