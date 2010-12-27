Пафосные гости ПМЭФ послушают концерт в честь Виктора Цоя на Дворцовой площади

В Петербурге в рамках ПМЭФ на Дворцовой отметят 55- летие Цоя.

В Петербурге 3 июня состоится концерт на Дворцовой площади, приуроченный к 55-летию Виктора Цоя. В концерте примут участие российские рок-музыканты, среди которых есть группы «Пикник», «Пилот», «Кукрыниксы», The Hatters, 25/17, «Северный флот», «Бригадный подряд» и Ольга Кормухина, специальный гость — экс-участник группы «Кино» Юрий Каспарян.

Вход на концерт бесплатный, начало мероприятия в 18.00.

Также, у зрителей будет возможность увидеть на больших экранах редкие кадры выступлений группы "Кино", интервью с Виктором Цоем и впервые покажут архивные записи из частных коллекций.

Фото: "ВКонтакте"