Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Пафосные гости ПМЭФ послушают концерт в честь Виктора Цоя на Дворцовой площади
Сегодня, 15:09
0
Shdaria
127

Пафосные гости ПМЭФ послушают концерт в честь Виктора Цоя на Дворцовой площади

0
 
 

В Петербурге в рамках ПМЭФ на Дворцовой отметят 55- летие Цоя.

 В Петербурге 3 июня состоится концерт на Дворцовой площади, приуроченный к 55-летию Виктора Цоя. В концерте примут участие российские рок-музыканты, среди которых есть группы «Пикник», «Пилот», «Кукрыниксы», The Hatters, 25/17, «Северный флот», «Бригадный подряд» и Ольга Кормухина, специальный гость — экс-участник группы «Кино» Юрий Каспарян.

Вход на концерт бесплатный, начало мероприятия в 18.00.

Также, у зрителей будет возможность увидеть на больших экранах редкие кадры выступлений группы "Кино", интервью с Виктором Цоем и впервые покажут архивные записи из частных коллекций.

 

Фото: "ВКонтакте"

Теги: 55-летие цоя , дворцовая площадь , концерт , петербург , пмэф-2017 , цой
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5