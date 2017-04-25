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В больницах остаются 19 пострадавших при теракте в метро Петербурга

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На вторник, 25 апреля, в больницах Северной столицы остаются 19 человек, получивших травмы в результате взрыва в метро Петербурга. Еще 62 пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщает, что на девять утра вторника, 25 апреля, в больницах Северной столицы остаются 19 пострадавших при теракте в метро. В состоянии средней тяжести сейчас находится всего один человек. За сутки из этой группы вывели еще двух пациентов. В удовлетворительном состоянии находятся 18 человек. А 62 пассажира злополучного поезда находятся на амбулаторном лечении.

Взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел 3 апреля. Жертвами теракта стали 15 человек. Также скончался предполагаемый террорист-смертник. Накануне Piter.tv сообщал, что соучастнику теракта в метро Петербурга предъявили официальное обвинение.

На прошлой неделе ФСБ рассказала о задержанном организаторе теракта в метро Петербурга. В тот день проводилась работа с братьями Аброром и Акрамом Азимовым. Первого считают соучастником теракта, а второго – спонсором. Также силовикам удалось установить личность главного заказчика.

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Категории: Новости СПб

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