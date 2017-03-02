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В первый день весны в Ботаническом саду зацвел весенник

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В парке Ботанического сада БИН РАН в среду, 1 марта, зацвели цветы. Эрантис или весенник распустился аккуратно в первый день календарной весны.

Ботанический сад БИН РАН похвастался, что в первый день весны у них расцвели цветы. Распустился эрантис или весенник. Цветок как по часам раскрыл цветы в среду, 1 марта.

Специалисты парка Ботсада отмечают, что бутоны на растении появились еще в феврале. Но именно первого марта все цветы распустились.

В первый день весны в Ботаническом саду зацвел весенник

Эрантис, который также называют весенник – это многолетнее растение из семейства Лютиковых. В дикой природе растет в Южной Европе и Азии. Свое название он. Очевидно, получил за раннее цветение, которое и отмеряет начало весны.

В первый день весны в Ботаническом саду зацвел весенник

В первый день весны в Ботаническом саду зацвел весенник

Фото и видео: ВКонтакте и Instagram / Ботанический сад БИН РАН

Теги: ботанический сад , весна , зима , новости спб , подснежники , цветы
Категории: Новости СПб

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