Весна в Петербурге началась с побитого 27-летнего температурного рекорда

Первый день вены 2017 года оказался самым теплым за последние 27 лет. В 1989 году синоптики зафиксировали 1 марта 5,2 градуса выше нуля. По данным нескольких сайтов, температура в городе уже превысила +6 градусов. А Gismeteo сообщает о 6,5 градусах выше нуля.
Но Яндекс.Погода не разделяет оптимизма своих коллег. По оценкам источников этого сайта, в Северной столице только 5 градусов тепла.
О том, что 1 марта обещает стать рекордным для Петербурга в своем Facebook написал главный синоптик города Александр Колесов.
"Дамы и господа, делаем ставки на температуру. 1 марта 1989 года максимальная температура воздуха в Ленинграде достигла +5,0 гр. Этот экстремум держится уже 27 лет. Превысит температура в Питере завтра это значение?", - написал он на своей странице.
На первый день весны в городе, кроме рекордно теплой погоды, обещают осадки. Ближе к вечеру некоторые районы города могут попасть под дождь. По оценкам синоптиков, март станет теплым, но сырым. За месяц выпадет на 100-140% осадков больше обычного.
Фото: скриншоты сайтов gismeteo, Яндекс.Погода, Погода Mail.Ru