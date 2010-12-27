Весна в Петербурге началась с побитого 27-летнего температурного рекорда

Среда, 1 марта, вошла в историю как самый теплый день за время наблюдения за погодой в Северной столице. Ртутный столбик градусника поднялся выше, чем в 1989 году.

Первый день вены 2017 года оказался самым теплым за последние 27 лет. В 1989 году синоптики зафиксировали 1 марта 5,2 градуса выше нуля. По данным нескольких сайтов, температура в городе уже превысила +6 градусов. А Gismeteo сообщает о 6,5 градусах выше нуля.

Но Яндекс.Погода не разделяет оптимизма своих коллег. По оценкам источников этого сайта, в Северной столице только 5 градусов тепла.

О том, что 1 марта обещает стать рекордным для Петербурга в своем Facebook написал главный синоптик города Александр Колесов.

"Дамы и господа, делаем ставки на температуру. 1 марта 1989 года максимальная температура воздуха в Ленинграде достигла +5,0 гр. Этот экстремум держится уже 27 лет. Превысит температура в Питере завтра это значение?", - написал он на своей странице.

На первый день весны в городе, кроме рекордно теплой погоды, обещают осадки. Ближе к вечеру некоторые районы города могут попасть под дождь. По оценкам синоптиков, март станет теплым, но сырым. За месяц выпадет на 100-140% осадков больше обычного.

Фото: скриншоты сайтов gismeteo, Яндекс.Погода, Погода Mail.Ru